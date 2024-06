Nemecké podnikateľské zväzy zdôraznili význam prosperity EÚ

Berlín 2. júna (TASR) - Pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu (EP) popredné nemecké podnikateľské združenia zdôraznili význam Európskej únie (EÚ) pre prosperitu Nemecka. "EÚ má pre nemecké podniky a ich zamestnancov zásadný význam. Vyzývame všetkých oprávnených voličov v Nemecku a v celej EÚ, aby využili svoje volebné právo a vyslali signál v prospech Európy," uviedli v nedeľu v spoločnej výzve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Jednoznačne odmietame všetky snahy o rozdelenie a oslabenie Európy," zdôraznili signatári výzvy. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že v európskych voľbách, ktoré sa v Nemecku uskutočnia 9. júna, výrazne posilnia pravicovo-populistické strany.



Výzvu podpísali predsedovia Konfederácie nemeckých zamestnávateľských zväzov, Zväzu nemeckého priemyslu, Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory a Nemeckého zväzu kvalifikovaných remeselníkov. Združenia tiež vyzývajú na zmeny v politike EÚ, ktorá umožní podnikom a zamestnancom v celej Európe plne využiť svoj potenciál.



"To zahŕňa aj zvrátenie byrokratickej záťaže. Len tak môžeme prispieť k európskym transformačným procesom a k dobrej a medzigeneračne spravodlivej budúcnosti Európy," uviedli. Výsledok volieb do EP podľa nich môže rozhodnúť o smerovaní európskej politiky v základných hospodárskych otázkach.