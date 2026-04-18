Nemecké podniky čoraz viac investujú v zahraničí
Autor TASR
Berlín 18. apríla (TASR) - Nemecké podniky sa čoraz viac orientujú na zahraničné trhy. V tomto roku plánuje investovať mimo Nemecka 43 % priemyselných spoločností, čo predstavuje nárast o tri percentuálne body v porovnaní s predchádzajúcim rokom, oznámila vo štvrtok (16. 4.) Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Významnú úlohu zohráva pre firmy najmä úspora nákladov. Z tohto dôvodu plánuje 41 % spoločností investovať mimo Nemecka, uviedla DIHK na základe svojho nového prieskumu. To predstavuje prudký nárast o šesť percentuálnych bodov v porovnaní s predchádzajúcim rokom a zároveň ide o najvyššie číslo od roku 2003. „Dôvody sú jasné: rastúce náklady, štrukturálne problémy a slabá domáca ekonomika,“ uviedol Volker Treier, šéf sekcie zahraničného obchodu v DIHK.
Prieskum poukázal aj na významné zmeny v cieľových regiónoch nemeckých investícií. Najmä Severná Amerika stráca atraktivitu. Podiel spoločností s investičnými plánmi na tomto trhu klesol zo 48 % na 44 %. Zároveň sa opäť zvyšuje angažovanosť v Ázii. Podiel nemeckých spoločností, ktoré investujú v Číne, sa zvýšil z 31 % na 34 %. Ázijsko-tichomorský región (okrem Číny) tiež nadobúda na význame, pričom záujem o investície vzrástol z 21 % na 26 %. Najdôležitejším regiónom pre nemecké zahraničné investície zostáva eurozóna s podielom 64 %. Jej stabilita, jednotný vnútorný trh a spoločná mena poskytujú spoľahlivé rámcové podmienky, uviedla DIHK.
