< sekcia Ekonomika
Nemecké podniky očakávajú, že vojna s Iránom zasiahne ich podnikanie
Autor TASR
Mníchov 31. marca (TASR) - Približne 90 % priemyselných podnikov v Nemecku očakáva, že vojna na Blízkom východe negatívne ovplyvní ich podnikanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v utorok zverejnila výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo.
„Konflikt má priamy vplyv na priemysel, ale predovšetkým spôsobuje veľkú neistotu,“ uviedol Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov v inštitúte Ifo. Mnohé spoločnosti sa v nasledujúcich mesiacoch podľa neho pripravujú na dodatočnú záťaž.
Obavy zo zvýšených cien energií má 78 % firiem, zatiaľ čo 36 % hlásilo problémy s dodávkami surovín a medziproduktov v dôsledku narušenej logistiky. Takmer štvrtina (24 %) podnikov očakáva pokles dopytu na kľúčových exportných trhoch. Mnohé spoločnosti evidujú finančné riziká vrátane zvýšených nákladov na prepravu a poistenie.
„Výsledky prieskumu jasne ukazujú, že hospodárske dôsledky vojny s Iránom sa prejavujú už teraz a situácia by sa mohla ešte zhoršiť,“ uviedol Wohlrabe.
