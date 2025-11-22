< sekcia Ekonomika
Nemecké podniky presunuli do zahraničia vyše 70 000 miest
Za rovnaké obdobie sa síce v krajine vytvorili nové pracovné pozície, oproti strate viac než 71.000 miest ich však bolo málo
Autor TASR
Wiesbaden 22. novembra (TASR) - Nemecké firmy presunuli v rokoch 2021 a 2022 do zahraničia desaťtisíce pracovných miest, väčšinou pre vysoké náklady na domácom trhu. Uviedol to tento týždeň nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnila agentúra DPA. V Nemecku síce za rovnaké obdobie viac než 20.000 nových miest vzniklo, v porovnaní s počtom pozícií, ktoré boli presunuté do zahraničia, je to však menej než tretina.
Približne 1300 firiem s 50 a viac zamestnancami, čo predstavuje zhruba 2,2 % všetkých nemeckých podnikov tejto veľkosti, presunulo do zahraničia časť alebo všetky svoje aktivity, uviedol Destatis. Pre Nemecko to znamenalo stratu 71.100 pracovných miest.
Za rovnaké obdobie sa síce v krajine vytvorili nové pracovné pozície, oproti strate viac než 71.000 miest ich však bolo málo. Celkovo ich podľa Destatisu vzniklo zhruba 20.300. Čistá strata tak pre Nemecko predstavovala za dva roky približne 50.800 pracovných pozícií, pričom najviac to ovplyvnilo výrobu tovarov.
Čo sa týka regiónov, do ktorých presúvané pracovné miesta smerovali, viac než polovica nemeckých podnikov si vybrala ďalšie krajiny Európskej únie. Zvyšok sa rozhodol pre štáty mimo EÚ.
Ako dôvod firmy najviac uvádzali nižšie mzdové náklady. Takýto dôvod uviedlo 74 % firiem. Ďalším dôvodom boli strategické rozhodnutia či nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v Nemecku.
Čo sa týka prekážok pre presun pracovných miest do zahraničia, firmy najviac uvádzali právne, administratívne a daňové otázky. Okrem nich to boli ešte obavy, že náklady na presun prekročia prínos, ktorý sa od toho očakáva.
