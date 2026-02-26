< sekcia Ekonomika
Prieskum: Nemecké podniky sa čoraz viac obávajú konkurencie z Číny
Čína je pre Nemecko najdôležitejším obchodným partnerom, pred Spojenými štátmi.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. februára (TASR) - Zatiaľ čo nemecký kancelár Friedrich Merz chce posilniť vzťahy s Čínou, nemecké malé a stredné podniky (MSP) sa čoraz viac obávajú konkurencie z Ďalekého východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na prieskum štátnej rozvojovej banky KfW.
„Čínski konkurenti súperia nielen nízkymi cenami, ale aj rastúcou kvalitou svojich produktov a služieb,“ uviedla KfW. Osobitne postihnutý je nemecký priemysel, kde 28 % podnikov hlási rastúci tlak v dôsledku kvality čínskych produktov a 34 % z dôvodu ich nízkych cien. Aj veľkoobchod a maloobchod berú čínsku konkurenciu vážne, vyplýva z prieskumu, na ktorom sa v septembri 2025 zúčastnilo približne 2500 firiem. „Pravdepodobnosť, že podniky budú hodnotiť svoju budúcnosť pesimisticky, výrazne stúpa, ak majú priamych konkurentov v Číne, alebo ak ich je výroba mimoriadne energeticky náročná,“ poznamenala KfW.
Čína je pre Nemecko najdôležitejším obchodným partnerom, pred Spojenými štátmi. Zároveň sa ľudová republika stala vážnym konkurentom v kľúčových odvetviach najväčšej európskej ekonomiky, ako sú strojárstvo, chémia a automobilový priemysel.
„Čínski konkurenti súperia nielen nízkymi cenami, ale aj rastúcou kvalitou svojich produktov a služieb,“ uviedla KfW. Osobitne postihnutý je nemecký priemysel, kde 28 % podnikov hlási rastúci tlak v dôsledku kvality čínskych produktov a 34 % z dôvodu ich nízkych cien. Aj veľkoobchod a maloobchod berú čínsku konkurenciu vážne, vyplýva z prieskumu, na ktorom sa v septembri 2025 zúčastnilo približne 2500 firiem. „Pravdepodobnosť, že podniky budú hodnotiť svoju budúcnosť pesimisticky, výrazne stúpa, ak majú priamych konkurentov v Číne, alebo ak ich je výroba mimoriadne energeticky náročná,“ poznamenala KfW.
Čína je pre Nemecko najdôležitejším obchodným partnerom, pred Spojenými štátmi. Zároveň sa ľudová republika stala vážnym konkurentom v kľúčových odvetviach najväčšej európskej ekonomiky, ako sú strojárstvo, chémia a automobilový priemysel.