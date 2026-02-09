< sekcia Ekonomika
Nemecké podniky sa pre americké clá viac zameriavajú na domáci trh
V nedávnom prieskume, ktorý uskutočnila družstevná banka DZ Bank, 53 % respondentov uviedlo, že majú v úmysle zvýšiť predaj svojich produktov v Nemecku.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. februára (TASR) - V reakcii na americké clá sa malé a stredne veľké podniky (MSP) v Nemecku čoraz viac zameriavajú na svoj domáci trh. V nedávnom prieskume, ktorý uskutočnila družstevná banka DZ Bank, 53 % respondentov uviedlo, že majú v úmysle zvýšiť predaj svojich produktov v Nemecku. Pri nákupoch sa tiež väčšina z nich spolieha na dodávateľov z Európy (53 %) alebo Nemecka (51 %). TASR o to informuje na základe správy agentúry DPA.
Celkovo sa zdá, že malé a stredne veľké podniky boli americkými clami zasiahnuté menej, ako pôvodne očakávali, uviedla v pondelok DZ Bank. Priamy vplyv na svoje podnikanie hlásilo 12 % z približne 1000 oslovených spoločností, zatiaľ čo pred rokom to bolo 15 %. Napriek tomu mnohé firmy evidujú nepriame účinky ciel, napríklad v podobe vyšších cien účtovaných dodávateľmi alebo zníženým dopytom zo strany zákazníkov. Iba 44 % spoločností uviedlo, že clá vôbec nepociťujú.
Clami boli postihnuté najmä spoločnosti v elektrotechnickom, automobilovom a chemickom priemysle, ako aj v strojárstve. Zároveň sa 41 % firiem domnieva, že samotný domáci trh nestačí na zníženie ich závislosti od veľkých individuálnych trhov, ako sú USA alebo Čína. Prieskum ďalej ukázal, že zatiaľ čo záujem o obchodovanie s americkými partnermi výrazne klesol, do popredia sa čoraz viac dostáva Európa a India.
Celkovo sa zdá, že malé a stredne veľké podniky boli americkými clami zasiahnuté menej, ako pôvodne očakávali, uviedla v pondelok DZ Bank. Priamy vplyv na svoje podnikanie hlásilo 12 % z približne 1000 oslovených spoločností, zatiaľ čo pred rokom to bolo 15 %. Napriek tomu mnohé firmy evidujú nepriame účinky ciel, napríklad v podobe vyšších cien účtovaných dodávateľmi alebo zníženým dopytom zo strany zákazníkov. Iba 44 % spoločností uviedlo, že clá vôbec nepociťujú.
Clami boli postihnuté najmä spoločnosti v elektrotechnickom, automobilovom a chemickom priemysle, ako aj v strojárstve. Zároveň sa 41 % firiem domnieva, že samotný domáci trh nestačí na zníženie ich závislosti od veľkých individuálnych trhov, ako sú USA alebo Čína. Prieskum ďalej ukázal, že zatiaľ čo záujem o obchodovanie s americkými partnermi výrazne klesol, do popredia sa čoraz viac dostáva Európa a India.