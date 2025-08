Nemecké podniky vidia v obchodnej dohode medzi EÚ a USA záťaž

Berlín 6. augusta (TASR) - Nová colná dohoda medzi USA a Európskou úniou (EÚ) vyvoláva obavy medzi nemeckými firmami. Väčšina z nich očakáva negatívny vplyv, ako sú dodatočné náklady a byrokracia. Vyplýva to z prieskumu Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Viac ako polovica (58 %) z 3355 spoločností, ktoré sa zúčastnili na prieskume, očakáva, že dohoda zvýši ich záťaž, zatiaľ čo iba 5 % predpokladá nejaké pozitívne účinky. Spomedzi firiem s priamymi obchodnými väzbami na Spojené štáty až 74 % očakáva negatívne dôsledky.



„Táto dohoda mohla byť politicky nevyhnutná, ale pre mnohé spoločnosti v Nemecku je stále horkou pilulkou,“ povedala generálna riaditeľka DIHK Helena Melnikovová. „Prináša novú záťaž namiesto úľavy - vyššie clá, viac byrokracie a zníženú konkurencieschopnosť,“ dodala.



EÚ a USA nedávno dosiahli kompromis v obchodnom spore. Podľa dohody, ktorú uzavreli americký prezident Donald Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, bude väčšina tovaru z EÚ dovážaného do USA od 7. augusta čeliť clu vo výške 15 %.



Mnohé firmy v Nemecku už pociťovali dôsledky existujúcej obchodnej politiky USA, pričom 72 % z nich hlásilo viditeľné negatívne účinky. V prípade firiem s priamou expozíciou voči USA toto číslo stúplo na 89 %, pričom 80 % označilo za najväčší problém neistotu v obchodnej politike a obavy z nových ciel. Ďalších 72 % respondentov sa obávalo zvýšenia dovtedajšieho 10-percentného základného cla na 15 %.



Viac ako polovica firiem, ktoré pôsobia priamo na trhu v USA, plánuje znížiť obchod so Spojenými štátmi, zatiaľ čo 31 % plánuje previesť aspoň časť zo zvýšenia ciel na amerických zákazníkov.