Nemecké priemyselné objednávky spomalili na začiatku roka tempo rastu

Wiesbaden 7. marca (TASR) - Nemecké priemyselné objednávky pokračovali na začiatku tohto roka v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. Na druhej strane sa priemyselné objednávky vyvíjali pozitívnejšie, než sa čakalo. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis, ktoré priniesol server RTTnews.



Priemyselné objednávky vzrástli v januári medzimesačne o 1,8 % po nahor revidovanom 3-percentnom raste v poslednom mesiaci minulého roka. Pôvodne bol rast za mesiac december stanovený na 2,8 %.



Rast bol však výraznejší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so spomalením rastu až na 1 %.



Pod slabší rast objednávok sa veľkou mierou podpísal domáci trh, keď domáce objednávky klesli o 8,3 %. Naopak, zahraničné objednávky vzrástli o 9,4 %, k čomu prispeli najmä krajiny mimo eurozóny. Objednávky z týchto štátov sa zvýšili o 17 %. Z krajín eurozóny klesli, a to o 2,6 %.



V medziročnom porovnaní sa tempo rastu nemeckých priemyselných objednávok zrýchlilo. Januárový rast dosiahol 7,3 % oproti 5,9-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci.