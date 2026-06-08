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Nemecké priemyselné objednávky v apríli klesli
Nenaplnili sa tak očakávania trhu.
Autor TASR
Wiesbaden 8. júna (TASR) - Nemecké priemyselné objednávky v apríli medzimesačne klesli o 3,8 % po tom, ako v predošlom mesiaci podľa revidovaných údajov stúpli o 4,5 %. Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že pokles bude iba na úrovni 1,2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil nemecký spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Objednávky nemeckého automobilového priemyslu sa zmenšili o 5,3 %, objednávky výrobcov elektrických zariadení sa znížili o 16,3 % a objednávky strojárskych firiem sa oslabili o 7,4 %. Zmenšili sa objednávky spotrebných tovarov (-6,7 %), medziproduktov (-4,4 %) aj investičných tovarov (-2,9 %).
Zahraničný dopyt sa oslabil o 4,2 % najmä v dôsledku poklesu objednávok z eurozóny o 11,1 %. Objednávky z krajín mimo eurozóny o 0,8 % vzrástli. Domáce objednávky klesli o 2,9 %. Bez započítania veľkých zákaziek klesli nemecké priemyselné objednávky o 3,8 %. Za trojmesačné obdobie od februára do apríla sa objednávky nemeckého priemyslu oproti predchádzajúcim trom mesiacom zmenšili o 3,1 %, ale bez zarátania veľkých zákaziek o 3,5 % stúpli.
Objednávky nemeckého automobilového priemyslu sa zmenšili o 5,3 %, objednávky výrobcov elektrických zariadení sa znížili o 16,3 % a objednávky strojárskych firiem sa oslabili o 7,4 %. Zmenšili sa objednávky spotrebných tovarov (-6,7 %), medziproduktov (-4,4 %) aj investičných tovarov (-2,9 %).
Zahraničný dopyt sa oslabil o 4,2 % najmä v dôsledku poklesu objednávok z eurozóny o 11,1 %. Objednávky z krajín mimo eurozóny o 0,8 % vzrástli. Domáce objednávky klesli o 2,9 %. Bez započítania veľkých zákaziek klesli nemecké priemyselné objednávky o 3,8 %. Za trojmesačné obdobie od februára do apríla sa objednávky nemeckého priemyslu oproti predchádzajúcim trom mesiacom zmenšili o 3,1 %, ale bez zarátania veľkých zákaziek o 3,5 % stúpli.