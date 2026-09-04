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Nemecké priemyselné objednávky v júli vzrástli viac, ako sa čakalo
Objednávky sa medzimesačne zvýšili o 2,5 % po náraste o 3,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici očakávali nárast len o 0,3 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 4. septembra (TASR) - Nemecké priemyselné objednávky v júli vzrástli viac, ako sa čakalo, najmä vďaka silnému dopytu po lodiach, koľajových vozidlách a lietadlách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v piatok zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.
Objednávky sa medzimesačne zvýšili o 2,5 % po náraste o 3,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici očakávali nárast len o 0,3 %. Bez započítania veľkých objednávok však nové objednávky medzimesačne klesli o 1,4 %. Celkový nárast zabezpečil takmer výlučne sektor ostatných dopravných zariadení, kde objednávky vzrástli o 126,4 %.
Domáce objednávky sa zvýšili o 9,1 %, zatiaľ čo zahraničné objednávky klesli o 2,1 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka nemecké priemyselné objednávky priemysle v júli vzrástli o 13,1 %, čo bolo zrýchlenie v porovnaní s rastom o 7,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
Objednávky sa medzimesačne zvýšili o 2,5 % po náraste o 3,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici očakávali nárast len o 0,3 %. Bez započítania veľkých objednávok však nové objednávky medzimesačne klesli o 1,4 %. Celkový nárast zabezpečil takmer výlučne sektor ostatných dopravných zariadení, kde objednávky vzrástli o 126,4 %.
Domáce objednávky sa zvýšili o 9,1 %, zatiaľ čo zahraničné objednávky klesli o 2,1 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka nemecké priemyselné objednávky priemysle v júli vzrástli o 13,1 %, čo bolo zrýchlenie v porovnaní s rastom o 7,2 % v predchádzajúcom mesiaci.