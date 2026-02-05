Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. február 2026Meniny má Agáta
< sekcia Ekonomika

Nemecké priemyselné objednávky zaznamenali v decembri rast

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.

Autor TASR
Wiesbaden 5. februára (TASR) - Nemecké priemyselné objednávky zaznamenali v decembri minulého roka nečakaný a prudký rast, ktorý bol najvyšší za posledné dva roky. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis, ktoré priniesli agentúra Reuters a server tradingeconomics.

Podľa štatistikov vzrástli priemyselné objednávky v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 7,8 %. Výrazne tak zrýchlili tempo rastu, keďže v novembri sa po revízii smerom nahor zvýšili o 5,7 %. Pôvodne sa za mesiac november udával medzimesačný rast priemyselných objednávok na úrovni 5,6 %.

Vývoj za mesiac december bol výrazne odlišný aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali s poklesom priemyselných objednávok, konkrétne o 2,2 %. Decembrové tempo rastu predstavuje zvýšenie priemyselných objednávok štvrtý mesiac po sebe, pričom bolo zároveň najvýraznejšie od decembra 2023.

Najprudšie sa zvýšili objednávky v oblasti základných kovov, kde rast dosiahol 30,2 %. Výrazne však vzrástli aj objednávky v oblastiach elektrických zariadení a elektroniky. Naopak, klesli objednávky na lietadlá, lode, vlaky a vojenské vozidlá, konkrétne o 18,7 %. Pokles zaznamenali aj objednávky v automobilovom sektore, a to o 6,3 %.

Čo sa týka domáceho a zahraničného trhu, výraznejšie rástli objednávky na domácom trhu. Tie sa zvýšili o 10,7 %. Objednávky zo zahraničia vzrástli o 5,6 %.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí