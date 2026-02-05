< sekcia Ekonomika
Nemecké priemyselné objednávky zaznamenali v decembri rast
Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Autor TASR
Wiesbaden 5. februára (TASR) - Nemecké priemyselné objednávky zaznamenali v decembri minulého roka nečakaný a prudký rast, ktorý bol najvyšší za posledné dva roky. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis, ktoré priniesli agentúra Reuters a server tradingeconomics.
Podľa štatistikov vzrástli priemyselné objednávky v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 7,8 %. Výrazne tak zrýchlili tempo rastu, keďže v novembri sa po revízii smerom nahor zvýšili o 5,7 %. Pôvodne sa za mesiac november udával medzimesačný rast priemyselných objednávok na úrovni 5,6 %.
Vývoj za mesiac december bol výrazne odlišný aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali s poklesom priemyselných objednávok, konkrétne o 2,2 %. Decembrové tempo rastu predstavuje zvýšenie priemyselných objednávok štvrtý mesiac po sebe, pričom bolo zároveň najvýraznejšie od decembra 2023.
Najprudšie sa zvýšili objednávky v oblasti základných kovov, kde rast dosiahol 30,2 %. Výrazne však vzrástli aj objednávky v oblastiach elektrických zariadení a elektroniky. Naopak, klesli objednávky na lietadlá, lode, vlaky a vojenské vozidlá, konkrétne o 18,7 %. Pokles zaznamenali aj objednávky v automobilovom sektore, a to o 6,3 %.
Čo sa týka domáceho a zahraničného trhu, výraznejšie rástli objednávky na domácom trhu. Tie sa zvýšili o 10,7 %. Objednávky zo zahraničia vzrástli o 5,6 %.
