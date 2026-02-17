< sekcia Ekonomika
Nemecké priemyselné odvetvie vlani znížilo počet pracovníkov
Rušenie pracovných miest najviac zasiahlo automobilový priemysel, ktorý stratil približne 50.000 pracovných pozícií.
Autor TASR
Berlín 17. februára (TASR) - Nemecký priemyselný sektor v minulom roku zrušil približne 124.000 pracovných miest. Vyplýva to z analýzy konzultačnej firmy EY. Štúdia, ktorá vychádza z údajov nemeckého Spolkového štatistického úradu a týka sa spoločností s najmenej 50 zamestnancami, ukázala, že počet pracovníkov v priemysle krajiny vlani klesol o 2,3 % na približne 5,38 milióna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Rušenie pracovných miest najviac zasiahlo automobilový priemysel, ktorý stratil približne 50.000 pracovných pozícií. Počet pracovníkov v chemickom a farmaceutickom sektore sa zmenšil o zhruba 2000.
V porovnaní s rokom 2019, čiže s obdobím pred pandémiou, klesol počet zamestnancov v nemeckom priemysle o približne 266.000, čiže o zhruba 5 %. Automobilový sektor stratil 13 %, čiže 111.000 pracovných pozícií. Zamestnanosť v textilnom priemysle sa oproti roku 2019 zmenšila o 16 % a v kovospracujúcom odvetví o 13 %. V chemickom a farmaceutickom sektore však stúpla o 3 % a v elektrotechnickom odvetví o 2 %.
Spoločnosť EY očakáva, že znižovanie počtu pracovných miest v nemeckom priemysle bude v tomto roku pokračovať v dôsledku slabých objednávok, intenzívnej konkurencie a rastu počtu bankrotov subdodávateľov automobiliek.
Ekonómovia predpokladajú, že nemecké hospodárstvo po rokoch stagnácie sa v tomto roku približne o 1 % zväčší. Širšie oživenie sa však neočakáva skôr ako v budúcom roku, v ktorom by sa mali úplne prejaviť účinky vládnych výdavkov na obranu a investícií do infraštruktúry.
Rušenie pracovných miest najviac zasiahlo automobilový priemysel, ktorý stratil približne 50.000 pracovných pozícií. Počet pracovníkov v chemickom a farmaceutickom sektore sa zmenšil o zhruba 2000.
V porovnaní s rokom 2019, čiže s obdobím pred pandémiou, klesol počet zamestnancov v nemeckom priemysle o približne 266.000, čiže o zhruba 5 %. Automobilový sektor stratil 13 %, čiže 111.000 pracovných pozícií. Zamestnanosť v textilnom priemysle sa oproti roku 2019 zmenšila o 16 % a v kovospracujúcom odvetví o 13 %. V chemickom a farmaceutickom sektore však stúpla o 3 % a v elektrotechnickom odvetví o 2 %.
Spoločnosť EY očakáva, že znižovanie počtu pracovných miest v nemeckom priemysle bude v tomto roku pokračovať v dôsledku slabých objednávok, intenzívnej konkurencie a rastu počtu bankrotov subdodávateľov automobiliek.
Ekonómovia predpokladajú, že nemecké hospodárstvo po rokoch stagnácie sa v tomto roku približne o 1 % zväčší. Širšie oživenie sa však neočakáva skôr ako v budúcom roku, v ktorom by sa mali úplne prejaviť účinky vládnych výdavkov na obranu a investícií do infraštruktúry.