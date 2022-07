Nemecké priemyselné podniky pre vysoké ceny energií obmedzujú výrobu

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Viaceré nemecké priemyselné podniky začali v reakcii na vysoké ceny energií obmedzovať produkciu. Poukázal na to najnovší prieskum Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prieskum uskutočnený na vzorke približne 3500 nemeckých podnikov, ktorý DIHK zverejnila v nedeľu (24. 7.), ukázal, že približne 16 % firiem výrobu obmedzilo, prípadne čiastočne prerušilo svoje obchodné aktivity. "To sú alarmujúce čísla," povedal prezident DIHK Peter Adrian, podľa ktorého to ukazuje, akú záťaž predstavujú pre firmy permanentne vysoké ceny energií.



Nemecko, ktoré je silne proexportnou ekonomikou, patrí ku krajinám s vysokou závislosťou od dovozu ruských energií. Berlín sa však pripravuje na prípadné kompletné zastavenie dodávok z Ruska po tom, ako Moskva začala v čoraz väčšej miere využívať dodávky plynu ako ekonomickú zbraň. Reagovala tak na hospodárske sankcie západných štátov voči Rusku pre vojnu na Ukrajine.



Berlín už v marci vyhlásil prvý z troch stupňov varovania v prípade krízy na trhu s plynom. Reagoval tak na požiadavky Moskvy, aby odberatelia ruského plynu platili za dodávky v rubľoch. Koncom júna, keď Rusko výrazne znížilo dodávky cez kľúčový plynovod Severný prúd 1, potom varovanie zvýšil na druhý stupeň.