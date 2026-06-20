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Nemecké samosprávy hospodárili s deficitom vo výške 32 miliárd eur
Celkové zadlženie samospráv stúplo na takmer 200 miliárd eur.
Autor TASR
Gütersloh 20. júna (TASR) - Nemecké samosprávy v roku 2025 hospodárili so schodkom vo výške 32 miliárd eur. Ide o najvyšší deficit v histórii miest, okresov a obcí, uviedla Bertelsmannova nadácia, ktorá v piatok (19. 6.) zverejnila správu o finančnej situácii samospráv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celkové zadlženie samospráv stúplo na takmer 200 miliárd eur. Na rekordný deficit už v apríli upozornil Spolkový štatistický úrad. Autori štúdie vidia hlavnú príčinu na strane výdavkov, a to predovšetkým v sociálnej a personálnej oblasti. Situáciu sťažuje aj slabý výkon ekonomiky, čo negatívne vplýva na príjmy samospráv. Na rozdiel od predchádzajúcich kríz sú výrazne zasiahnuté aj hospodársky silné regióny, ako je Bavorsko a Bádensko-Württembersko, uviedli autori štúdie.
Správu o samosprávnych financiách zverejňuje Bertelsmannova nadácia od roku 2008 každé dva roky. Štúdie sa zameriavajú na samosprávy vo všetkých spolkových krajinách s výnimkou mestských štátov Berlín, Hamburg a Brémy.
Celkové zadlženie samospráv stúplo na takmer 200 miliárd eur. Na rekordný deficit už v apríli upozornil Spolkový štatistický úrad. Autori štúdie vidia hlavnú príčinu na strane výdavkov, a to predovšetkým v sociálnej a personálnej oblasti. Situáciu sťažuje aj slabý výkon ekonomiky, čo negatívne vplýva na príjmy samospráv. Na rozdiel od predchádzajúcich kríz sú výrazne zasiahnuté aj hospodársky silné regióny, ako je Bavorsko a Bádensko-Württembersko, uviedli autori štúdie.
Správu o samosprávnych financiách zverejňuje Bertelsmannova nadácia od roku 2008 každé dva roky. Štúdie sa zameriavajú na samosprávy vo všetkých spolkových krajinách s výnimkou mestských štátov Berlín, Hamburg a Brémy.