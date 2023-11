Nemecké spoločnosti investovali do ochrany klímy 72,2 miliardy eur

Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecké spoločnosti vlani investovali do opatrení na ochranu klímy 72,2 miliardy eur. V reálnom vyjadrení, teda po očistení o infláciu, to predstavuje nárast o 18 % v porovnaní s rokom 2022, oznámila v stredu nemecká rozvojová banka KfW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zo všetkých nových investícií nemeckého podnikového sektora v roku 2022 bolo každé siedme euro vynaložené na projekty v oblasti klímy, zatiaľ čo rok predtým to bolo každé ôsme euro, vyplýva z údajov KfW. Napriek tomu, že podniky zvyšujú svoje záväzky, je podľa rozvojovej banky potrebné oveľa väčšie úsilie. Nemecko chce do roku 2045 dosiahnuť klimatickú neutralitu, čo znamená, že krajina by mala produkovať len toľko skleníkových plynov, koľko ich dokáže opäť absorbovať. Pre splnenie tohto cieľa bude podľa odhadov KfW potrebné, aby spoločnosti v Nemecku do polovice 21. storočia v tejto oblasti investovali v priemere približne 120 miliárd eur ročne.



V rámci opatrení na ochranu klímy investovali podniky v roku 2022 najviac do mobility, napríklad na nákup elektromobilov a nabíjacích staníc. Nasledovali výroba a skladovanie elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie a opatrenia na zlepšenie energetickej efektivity budov.