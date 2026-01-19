< sekcia Ekonomika
Nemecké spoločnosti minulý rok obmedzovali investície v USA
Autor TASR
Berlín 19. januára (TASR) - Nemecké spoločnosti v prvom roku druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, ktorý poznamenali nečakané zmeny obchodnej politiky a zavádzanie ciel, výrazne znížili investície a vývoz do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na štúdiu kolínskeho Inštitútu pre hospodársky výskum (IW).
V období od februára do novembra 2025 investovali nemecké firmy v Spojených štátoch približne 10,2 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 45 % z takmer 19 miliárd eur v rovnakom období predchádzajúceho roka, uvádza sa v štúdii, do ktorej nahliadla agentúra Reuters. IW porovnal tieto čísla aj s priemernou hodnotou za obdobie rokov 2015 až 2024, keďže toky priamych investícií často výrazne kolíšu. V porovnaní s výslednou sumou približne 13,4 miliardy eur je „toto číslo od nástupu Trumpa do úradu nižšie o viac ako 24 %“, upozornila výskumníčka kolínskeho inštitútu Samina Sultanová.
Nemecký export do USA tiež oslabil, pričom jeho objem medzi februárom a októbrom 2025 medziročne klesol o 8,6 %. Podľa IW ide o najprudší prepad od roku 2010, mimo obdobia, keď medzinárodný obchod brzdili obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19.
