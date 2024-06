Nemecké spoločnosti pôsobiace na Ukrajine sú optimistické

Mníchov 10. júna (TASR) - Nemecké spoločnosti pôsobiace na Ukrajine sú pri pohľade do budúcnosti mierne optimistické. V prieskume, ktorý na objednávku Nemecko-ukrajinskej obchodnej a priemyselnej komory realizovala spoločnosť KPMG, sa 43 % zo 142 oslovených firme vyjadrilo, že v krajine plánujú zvýšiť investície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



So zlepšením hospodárskej situácie na Ukrajine v nasledujúcich dvanástich mesiacoch počíta 42 % firiem, zatiaľ čo 10 % očakáva jej zhoršenie. Spoločnosti ako silné stránky Ukrajiny uviedli voľný prístup na trh, dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily a medzinárodné programy na obnovu krajiny. Medzi negatívami spomenuli pokračujúcu vojnu a s ňou súvisiace bezpečnostné riziká. Obávajú sa tiež následkov nového zákona o mobilizácii, ktorý by mohol výrazne obmedziť dostupnosť pracovnej sily.