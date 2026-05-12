Nemecké spoločnosti pôsobiace v Číne pociťujú vplyv konfliktov
Autor TASR
Peking 12. mája (TASR) - Geopolitické napätie negatívne ovplyvňuje nemecké podniky pôsobiace v Číne. V prieskume Nemeckej zahraničnej obchodnej komory (AHK) až 75 % oslovených spoločností uviedlo, že konflikt s Iránom ovplyvňuje ich činnosť. Viac ako polovica z nich (55 %) hlásila vyššie logistické náklady, nasledovali rastúce nákupné ceny (47 %) a zvýšené ceny vlastných produktov (20 %). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Napäté vzťahy medzi Čínou a EÚ uviedlo ako faktor s negatívnym vplyvom 59 % respondentov. Spoločnosti sa takisto čoraz viac obávajú čiernych zoznamov vydávaných vládami v Pekingu a vo Washingtone, ktoré môžu viesť k obmedzeniam alebo ku kontrolám vývozu. Približne 44 % uviedlo zoznamy USA, čo predstavuje medziročný nárast o 12 percentuálnych bodov, zatiaľ čo 27 % poukázalo na čínske registre, čo je nárast o 6 bodov.
Napriek týmto výzvam sa nálada zlepšila. Z 216 respondentov len 17 % očakáva, že sa situácia v čínskej ekonomike v nasledujúcich šiestich mesiacoch zhorší, čo je výrazný pokles z 56 % v minulom roku. Zlepšenie predpokladá 37 % účastníkov prieskumu, zatiaľ čo takmer polovica neočakáva žiadnu zmenu. AHK uskutočnila prieskum v dňoch 15. až 21. apríla, pričom získala 216 odpovedí od viac ako 1800 jej členských spoločností pôsobiacich v Číne.
