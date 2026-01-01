< sekcia Ekonomika
Nemecké spoločnosti si želajú pokračovať v podnikaní v Rusku
Celkovo sa podnikateľská klíma v Rusku a očakávania nemeckých spoločností citeľne zhoršili.
Autor TASR
Moskva 1. januára (TASR) - Stovky nemeckých spoločností si želajú pokračovať v podnikaní v Rusku napriek čoraz prísnejším západným sankciám v dôsledku vojny Moskvy proti Ukrajine. Z ruského trhu sa plánujú stiahnuť len 4 % nemeckých spoločností, uviedol vo štvrtok predseda Nemecko-ruskej obchodnej komory (Komora) Matthias Schepp s odkazom na nový prieskum o podnikateľskej klíme v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Každý, kto je po štyroch rokoch krviprelievania a sankcií stále tu v Rusku, chce vydržať,“ povedal Schepp. Mnohí z približne 260 oslovených zástupcov firiem podľa neho vyjadrili obavy, že v prípade odchodu z Ruska stratia veľa peňazí. V najväčšej krajine sveta podľa odhadov Komory stále pôsobí približne 2000 nemeckých spoločností, ktorých aktíva majú hodnotu viac ako 100 miliárd eur. „Nemecké aktíva dokonca rastú, pretože ruské zákony bránia prevodu ziskov vo väčšom rozsahu,“ priblížil Schepp.
Celkovo sa podnikateľská klíma v Rusku a očakávania nemeckých spoločností citeľne zhoršili. Viac ako polovica spoločností teraz očakáva, že ruská ekonomika sa tento rok zmenší. Ak sa vojna neskončí, hrozí ďalšie sprísnenie sankcií. Nemecko-ruská obchodná komora má 750 členov a podľa vlastných údajov je najväčším záujmovým združením zahraničných podnikateľov v Rusku.
