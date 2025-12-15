< sekcia Ekonomika
Nemecké spoločnosti v roku 2024 znížili investície do ochrany klímy
Výdavky ma alternatívne energie, izolácie alebo tepelné čerpadlá škrtali najmä veľké podniky.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 15. decembra (TASR) - Nemecké spoločnosti v minulom roku obmedzili svoje investície do ochrany klímy. Výdavky ma alternatívne energie, izolácie alebo tepelné čerpadlá škrtali najmä veľké podniky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje štátnej rozvojovej banky KfW.
Celkový objem investícií do ochrany klímy vo všetkých spoločnostiach klesol približne o 5 miliárd eur alebo o 5,5 % na 80 miliárd eur. Pokles bol obzvlášť zreteľný medzi veľkými podnikmi s ročnými tržbami presahujúcimi pol miliardy eur. Zatiaľ čo 86 % spoločností v tejto kategórii je zapojených do relevantných projektov v oblasti ochrany klímy, čo je rekordný podiel, objem investícií klesol o 18,5 % na 42 miliárd eur. Stredne veľké firmy, naopak, svoje zelené investície zvýšili o 7,8 %. Aj tu však priemerná výška investície na spoločnosť klesla, a to zo 146.000 eur v roku 2023 na 91.000 eur v minulom roku.
Celkový objem investícií do ochrany klímy vo všetkých spoločnostiach klesol približne o 5 miliárd eur alebo o 5,5 % na 80 miliárd eur. Pokles bol obzvlášť zreteľný medzi veľkými podnikmi s ročnými tržbami presahujúcimi pol miliardy eur. Zatiaľ čo 86 % spoločností v tejto kategórii je zapojených do relevantných projektov v oblasti ochrany klímy, čo je rekordný podiel, objem investícií klesol o 18,5 % na 42 miliárd eur. Stredne veľké firmy, naopak, svoje zelené investície zvýšili o 7,8 %. Aj tu však priemerná výška investície na spoločnosť klesla, a to zo 146.000 eur v roku 2023 na 91.000 eur v minulom roku.