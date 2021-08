Nemecké šrotovné na kamióny je podľa Zelených skrytá podpora dopravy

Berlín 29. augusta (TASR) - Nemecko do 1. júla 2021 vyplatilo formou šrotovného na kamióny 59,6 milióna eur na nové dieselové nákladné vozidlá a ďalších 2,6 milióna eur na kamióny s plynovým pohonom. Podľa správy vlády žiadne peniaze nešli na nákladiaky s elektrickým alebo iným alternatívnym pohonným systémom.



Podľa agentúry DPA vláda v novembri 2020 ohlásila miliardovú pandemickú podporu pre nemecký automobilový sektor, v rámci ktorej chcela podporiť prechod k ekologickejším vozidlám. Súčasťou balíka bolo šrotovné, ktoré malo dostať z ciest staré nákladné vozidlá a nahradiť ich ekologickejšími. Tieto plány si vtedy vyslúžili kritiku ochrancov životného prostredia, keďže podpora sa týkala aj dieselových áut. Minister dopravy Andreas Scheuer program spustil začiatkom tohto roka.



"Andreasom Scheuerom ohlásený program výmeny vozového parku sa v praxi definitívne ukázal ako skrytá podpora sektora cestnej nákladnej dopravy," kritizuje odborník na dopravu parlamentnej frakcie Zelených Matthias Gastel. Z hľadiska ochrany klímy je podľa neho prakticky neúčinný, keďže 96 % podporovaných vozidiel sú bežné dieselové. "Namiesto investovania do ochrany klímy smeruje 100 % daňových prostriedkov do fosílnych pohonných technológií, ktoré nemajú budúcnosť," cituje ho agentúra DPA.