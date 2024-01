Štúdia: Nemecké stavebníctvo prvýkrát od finančnej krízy klesne

Berlín 10. januára (TASR) - Výdavky v nemeckom stavebníctve v roku 2024 pravdepodobne klesnú, po prvý raz od finančnej krízy pred 15 rokmi. Uviedol to v stredu renomovaný nemecký ekonomický inštitút DIW. To je ďalšie zlé znamenie pre odvetvie nehnuteľností, ktoré zažíva najhoršiu krízu za celé desaťročia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa štúdie sa objem výstavby v Nemecku v roku 2024 zníži a výdavky klesnú o 3,5 % na 546 miliárd eur a až v nasledujúcom roku 2005 sa mierne zotavia a stúpnu o 0,5 %.



Sektor nehnuteľností v Nemecku aj inde v Európe roky prekvital, keďže úrokové sadzby boli nízke a dopyt silný. Prudký nárast úrokov a nákladov na výstavbu však ukončil tento rozmach a niektorých developerov priviedol na pokraj platobnej neschopnosti.



Výdavky v nemeckom stavebníctve naposledy klesli v roku 2009.



"Pokles v stavebníctve trvá dlhšie, ako sa očakávalo," upozornila autorka štúdie Laura Pagenhardtová.



Prieskum ekonomického inštitútu Ifo zase ukázal, že sentiment v rezidenčnej výstavbe v Nemecku je na historickom minime, čo podčiarkuje zúfalú situáciu v tomto odvetví.



"Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa situácia uvoľňovala," povedal vedúci prieskumov v Ifo Klaus Wohlrabe po tom, ako decembrový index sentimentu dosiahol najnižšiu úroveň od začiatku prieskumov v roku 1991.



"Tieto mimoriadne slabé výsledky ukazujú, že vyhliadky na rok 2024 sú pochmúrne," dodal.