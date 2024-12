Frankfurt nad Mohanom 2. decembra (TASR) - Nemecké strojárske podniky zaznamenali v októbri pokles objednávok. Oznámilo to v pondelok Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA), ktoré upozornilo, že situácia zostáva nepriaznivá a mohla by sa ešte zhoršiť v dôsledku obchodných sporov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V októbri objednávky po zohľadnení inflácie v medziročnom porovnaní klesli o 9 % a za desať mesiacov roka do konca októbra sa znížili celkovo o 8 %, uviedol hlavný ekonóm VDMA Ralph Wiechers.



"Naďalej platí, že zákazníci v strojárskom sektore sa veľmi zdráhajú realizovať nové investície," dodal. Dopyt na kľúčových exportných trhoch, ako sú Čína a USA, je slabý a obchodné konflikty by sa mohli vystupňovať a zhoršovať situáciu v čase, keď rastú obavy o konkurencieschopnosť Nemecka, priblížil ekonóm.



V septembri VDMA opäť výrazne zhoršila prognózu na celý rok 2024. Združenie predpokladá, že po očistení o infláciu bude objem produkcie približne o 8 % nižší ako v predchádzajúcom roku. Na rok 2025 VDMA predpokladá ďalší pokles výroby o 2 %.