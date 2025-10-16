Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecké úrady chcú skonfiškovať 720 mil. eur patriacich ruskej banke

Na archívnej snímke z 28. februára 2022 bankovky rubľa a eurové bankovky sú na stole v Mníchove. Foto: TASR/AP

Orgány majú v úmysle previesť viac ako 720 miliónov eur do nemeckej štátnej pokladnice.

Autor TASR
Berlín 16. októbra (TASR) - Vyšší krajský súd vo Frankfurte nad Mohanom na žiadosť Spolkovej prokuratúry začal konanie proti ruskej banke s cieľom zabaviť viac ako 720 miliónov eur, ktoré sú v Nemecku zmrazené v dôsledku sankcií Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa vo štvrtok odvolala na súdne dokumenty.

Banku, ktorej meno nebolo uvedené, EÚ v roku 2022 zaradila na svoj sankčný zoznam. Jej finančné prostriedky na účte vo Frankfurte nad Mohanom tak boli zmrazené. „Neznáme zodpovedné osoby“ sa údajne krátko na to pokúsili z finančnej inštitúcie vybrať viac ako 720 miliónov eur, úrady však transakciu zablokovali. V Nemecku bolo následne otvorené konanie vo veci podozrenia z pokusu o porušenie zákazu nakladania so zmrazenými aktívami.

Orgány majú v úmysle previesť viac ako 720 miliónov eur do nemeckej štátnej pokladnice. Súd vo vyhlásení uviedol, že sa bude zaoberať opodstatnenosťou zabavenia aktív. Termín pojednávania ešte nestanovil.
