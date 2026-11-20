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Nemecké výrobné ceny medziročne vzrástli najviac od februára 2023
Dôvodom medziročného rastu nemeckých výrobných cien bolo predovšetkým zdraženie energií o 18,7 %. Ceny medziproduktov sa oproti októbru minulého roka zvýšili o 6,8 %.
Autor TASR
Wiesbaden 20. novembra (TASR) - Ceny nemeckých priemyselných výrobcov v októbri v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpli o 8,1 %. Išlo o ich najvýraznejší rast od februára 2023. Medzimesačne sa zvýšili o 1,4 %. Uviedol to v piatok na svojej internetovej stránke nemecký štatistický úrad Destatis.
Dôvodom medziročného rastu nemeckých výrobných cien bolo predovšetkým zdraženie energií o 18,7 %. Ceny medziproduktov sa oproti októbru minulého roka zvýšili o 6,8 %. Kapitálové tovary zdraželi o 2,4 % a ceny tovarov dlhodobej spotreby vzrástli o 2,3 %. Tovary krátkodobej spotreby však o 1,3 % zlacneli.
Výrobné ceny ropných produktov boli v Nemecku v dôsledku vojny v Iráne v októbri medziročne vyššie o 51,9 %. Vykurovací olej oproti októbru 2025 zdražel o 97,2 % a ceny motorových palív sa posilnili o 38,4 %. Bez zahrnutia energií sa ceny nemeckých priemyselných výrobcov medziročne zvýšili o 3,6 % a medzimesačne stúpli o 0,3 %.
Dôvodom medziročného rastu nemeckých výrobných cien bolo predovšetkým zdraženie energií o 18,7 %. Ceny medziproduktov sa oproti októbru minulého roka zvýšili o 6,8 %. Kapitálové tovary zdraželi o 2,4 % a ceny tovarov dlhodobej spotreby vzrástli o 2,3 %. Tovary krátkodobej spotreby však o 1,3 % zlacneli.
Výrobné ceny ropných produktov boli v Nemecku v dôsledku vojny v Iráne v októbri medziročne vyššie o 51,9 %. Vykurovací olej oproti októbru 2025 zdražel o 97,2 % a ceny motorových palív sa posilnili o 38,4 %. Bez zahrnutia energií sa ceny nemeckých priemyselných výrobcov medziročne zvýšili o 3,6 % a medzimesačne stúpli o 0,3 %.