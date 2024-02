Nemecké zásobníky plynu budú dostatočne naplnené aj pred budúcou zimou

Berlín 8. februára (TASR) - Nemeckí prevádzkovatelia zásobníkov plynu sú presvedčení, že sa im opäť podarí úplne ich naplniť aj pred budúcou zimnou sezónou. Uviedla to vo štvrtok priemyselná skupina INES. TASR správu prevzala z DPA.



Nemecké skladovacie zariadenia dosiahli plnú kapacitu pred súčasnou zimou 5. novembra 2023, čo by podľa priemyselnej skupiny malo byť možné aj tento rok.



V stredu (7.2.) ráno boli zásobníky zemného plynu v Nemecku naplnené na necelých 74 %. Napriek chladnému obdobiu v januári tak zostáva úroveň zásob podľa INES nad historickým priemerom a vysoko nad cieľom 40 %, ktorý učila vláda.



INES už neočakáva, že by sa túto zimu zásobníky plynu vo veľkom vyprázdnili, aj keď Nemecko zasiahnu extrémne nízke teploty.



Generálny riaditeľ INES Sebastian Heinermann poukázal na dôležitosť zásobníkov.



"Počas chladného obdobia v januári bola viac ako polovica plynu potrebného v Nemecku dodávaná zo zásobníkov," povedal.



Nemecko má obavy o dostatok plynu od roku 2022, keď Rusko z veľkej časti zastavilo transport suroviny do krajiny v reakcii na prísne sankcie Európskej únie po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu.



Veľká časť Nemecka bola silne závislá od dovozu ruského plynu na výrobu elektriny a vykurovania domácností, čo vyvolávalo obavy, že domácnosti a priemyselné podniky v krajine môžu čeliť nedostatku plynu.



Nemecku sa však do značnej miery podarilo nahradiť ruský plyn dovozom z iných lokalít, hoci ceny v roku 2022 výrazne vzrástli, čo prospelo k zvýšeniu inflácie.