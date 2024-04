Nemecké združenia vyzývajú na rozsiahlu podporu bytovej výstavby

Berlín 11. apríla (TASR) - Prudký pokles novej bytovej výstavby v Nemecku môže narušiť hospodárske oživenie a prehĺbiť spoločenské rozpory. Upozornili na to v stredu viaceré záujmové organizácie, ktoré pôsobia v oblasti bytovej výstavby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa iniciátorov spoločnej výzvy bytová výstavba v Nemecku naliehavo potrebuje podporu z verejných zdrojov. Vďaka dotáciám vo výške 23 miliárd eur by bolo možné napríklad postaviť 100.000 nových sociálnych bytov a 60.000 nových cenovo dostupných domov, uvádza sa v dokumente. Organizácie tiež vyzvali na uvoľnenie stavebných noriem, ktoré by pomohli znížiť náklady a urýchliť výstavbu.



Realitný sektor bol dlhé roky pilierom nemeckého hospodárstva, keďže vytváral približne pätinu hrubého domáceho produktu (HDP) a každé desiate pracovné miesto. Vďaka nízkym úrokovým sadzbám smerovali do nehnuteľností, ktoré sa považovali za stabilné a bezpečné, miliardové investície. Prudký nárast sadzieb však ukončil expanziu a developerov priviedol do finančných ťažkostí, keďže ceny na trhu klesli a nové objednávky nepribúdajú.



Nemecký inštitút pre hospodársky výskum (DIW) vo štvrtok uviedol, že v tomto roku očakáva pokles objemu bytovej výstavby v nominálnom vyjadrení o 5,4 %. To by znamenalo aj zníženie daňových príjmov štátu o takmer 5 miliárd eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom.