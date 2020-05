Nemecké združenie BDI súhlasí s kúpnou prémiou pre nové vozidlá

Berlín 31. mája (TASR) - Združenie nemeckého priemyslu (BDI) sa v diskusii o tzv. automobilovej prémii postavilo za výrobcov. Prezident BDI Dieter Kempf požaduje takúto prémiu nielen pre elektromobily, ale aj pre vozidlá so spaľovacím motorom. Pri tejto podpore musí ísť o investície aj ochranu klímy.



"Preto je zmysluplné, aby sa podporili aj autá s modernými a úspornými spaľovacími motormi, ak sa tým neohrozia existujúce dotácie pre elektrickú mobilitu," povedal pre týždenník Welt am Sonntag.



Požiadavka automobilového priemyslu na kúpnu prémiu pre nové vozidlá je sporná. Pokiaľ táto prémia príde, bude to podľa predstaviteľa Únie stredných podnikov a hospodárstva Carstena Linnemanna "nádherný príklad toho, ako sa v Nemecku presadzuje lobby". Viacerí politici s prémiou nesúhlasia, no uznávajú, že tlak zo strany spoločností, odborov a premiérov spolkových krajín je veľký.



V utorok 2. júna sa majú vláda a koaličné strany zaoberať novým podporným ekonomickým balíkom, ktorý má oživiť hospodárstvo. V internom dokumente ministerstva financií sa však automobilové prémie nenachádzajú. Tie požadujú nielen samotné automobilky, ale aj spolkové krajiny Bavorsko, Dolné Sasko a Bádensko-Württembersko, kde majú svoje hlavné sídla BMW, Volkswagen a Daimler.