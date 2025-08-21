< sekcia Ekonomika
Nemecké združenie: Colné turbulencie zasiahli vývoz strojov z krajiny
Nemeckí výrobcovia strojov a zariadení vyviezli za prvých šesť mesiacov tovar v celkovej hodnote 98,3 miliardy eur, uviedlo VDMA.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 21. augusta (TASR) - Vývoz strojov z Nemecka sa v prvej polovici roka 2025 medziročne znížil o 3,4 % v dôsledku globálnych obchodných konfliktov. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo Nemecké združenie výrobcov strojov a zariadení (VDMA). TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Nemeckí výrobcovia strojov a zariadení vyviezli za prvých šesť mesiacov tovar v celkovej hodnote 98,3 miliardy eur, uviedlo VDMA. Po očistení o kurzové vplyvy hodnota tohto exportu klesla až o 4,9 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Výsledky za 2. štvrťrok boli podľa VDMA nevyhnutne ovplyvnené obchodnou vojnou, ktorú rozpútal americký prezident Donald Trump.
Opakované hrozby nových ciel, ako aj neistota v súvislosti s výsledkom, mali výrazný negatívny vplyv na podnikanie. Vývoz do USA, najdôležitejšieho obchodného partnera pre nemeckých výrobcov strojov, pritom klesol o 9,5 %.
Hlavný ekonóm VDMA Johannes Gernandt očakáva, že obchodný konflikt bude mať aj v 3. štvrťroku negatívny vplyv na nemeckých strojárov v dôsledku ciel.
Zatiaľ čo nemeckí výrobcovia hľadajú nové trhy na kompenzáciu strát, aj ich vývoz do európskych krajín sa v prvých šiestich mesiacoch roka znížil, o 3,7 %.
„Nárast objednávok prijatých v predchádzajúcich mesiacoch z krajín eurozóny však dáva nádej na pozitívny vývoj vývozu do tohto dôležitého regiónu,“ povedal Gernandt.
Medzitým sa vývoz zvýšil do juhoamerických štátov združených v bloku Mercosur (Argentína, Brazília, Paraguaj, Uruguaj a Bolívia), ako aj na Blízky a Stredný východ, uviedlo VDMA.
