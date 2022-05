Nemecké združenie VDMA znížilo odhad rastu výroby v tomto roku

Frankfurt nad Mohanom 30. mája (TASR) - Nemecké združenie výrobcov strojov a zariadení (VDMA) v pondelok opäť znížilo svoju prognózu rastu strojárskej výroby v roku 2022, keďže konflikt na Ukrajine, globálne ťažkosti dodávateľského reťazca a blokády v niektorých častiach Číny prevážili nad silným nahromadením objednávok v tomto odvetví.



VDMA najnovšie očakáva, že produkcia strojov a zariadení s označením Made in Germany sa v roku 2022 zvýši len o 1 % potom, čo pred dvoma mesiacmi znížilo svoju prognózu na 4 % zo 7 %. Vlani produkcia v nemeckom strojárenstve vzrástla o 6,4 %.



"Rusko je tradičným exportným trhom pre strojárske firmy, keďže jeho investície do miestnej výroby sú relatívne nízke. Strata tohto trhu môže byť pre jednotlivé spoločnosti veľmi bolestivá," uviedol vo vyhlásení prezident VDMA Karl Haeusgen.



Dodal, že pred ruskou inváziou na Ukrajinu 80 % nemeckých firiem označilo svoje podnikateľské vyhliadky v Rusku za dobré alebo uspokojivé. Teraz 75 % z nich očakáva, že sa v najbližších šiestich mesiacoch zhoršia, alebo dokonca úplne opustia ruský trh.



"To ukazuje, do akej miery vojna všetko zmenila," povedal Haeusgen.



Dodal, že aj keby sa vojna rýchlo skončila a Ukrajina by obnovila svoju územnú suverenitu, bude trvať mnoho rokov, kým budú môcť firmy založiť svoje podnikanie s Ruskom na skutočnom vzťahu dôvery.



Stroje a zariadenia tvorili podstatnú časť z tovarov v hodnote 26,6 miliardy eur, ktoré Nemecko vlani vyviezlo do Ruska.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.