Nemeckej vláde robia starosti chýbajúce prostriedky v rozpočte na 2025

Berlín 26. januára (TASR) - Nemeckú vládnu koalíciu čakajú náročné rokovania o budúcoročnom štátnom rozpočte, v ktorom môže podľa odhadov chýbať približne 5 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v piatok odvolala na zdroj zo spolkového ministerstva financií.



Je potrebné konať, aby sa našli chýbajúce prostriedky, uviedla nemenovaná predstaviteľka ministerstva, pričom varovala, že suma by sa mohla pred finalizovaním rozpočtu aj viac ako zdvojnásobiť. "Okrem toho sa vyskytnú ďalšie záťaže, takže v súčasnosti predpokladáme potrebu opatrení v nižšom dvojcifernom miliardovom pásme," dodala.



Presnejšie čísla podľa nej nebolo možné uviesť, keďže vývoj závisí od parametrov a prognóz, ktoré musia byť aktualizované. Poukázala tiež na to, že zatiaľ nie sú známe ani kľúčové faktory, ako sú hospodársky rast a výška úrokových sadzieb. Denník Handelsblatt predtým s odvolaním sa na vládne zdroje uviedol, že výpadok v budúcoročnom rozpočte bude vo výške minimálne 13 miliárd eur.



Rozpočet na rok 2024 má nemecký parlament schváliť budúci týždeň po dlhom spore o výdavky v koaličnej vláde kancelára Olafa Scholza.



Na základe rozhodnutia nemeckého ústavného ústavného súdu z novembra minulého roka musela vláda hľadať dodatočné miliardy eur na financovanie projektov v oblasti ochrany klímy a zelenej transformácie hospodárstva. Súd totiž rozhodol, že vláda porušila dlhové pravidlá, keď presunula do klimatického fondu nevyužitých 60 miliárd eur pôvodne určených na podporu ekonomiky počas pandémie.