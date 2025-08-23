< sekcia Ekonomika
Nemeckému pohostinskému sektoru sa nedarí, tržby klesli o takmer 4 %
Po úprave o cenové zmeny klesli tržby v pohostinskom sektore o 3,7 %. Najvýraznejší pokles tržieb zaznamenali reštaurácie, a to o 4,1 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 23. augusta (TASR) - Problémy nemeckého pohostinského sektora sa tento rok prehĺbili, keď tržby ubytovacích a stravovacích zariadení zaznamenali v 1. polroku pokles o takmer 4 %. Poukázali na to tento týždeň zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis, ktoré zverejnila agentúra DPA.
Po úprave o cenové zmeny klesli tržby v pohostinskom sektore o 3,7 %. Najvýraznejší pokles tržieb zaznamenali reštaurácie, a to o 4,1 %. Tržby klesli aj hotelom a ďalším ubytovacím zariadeniam, aj keď v menšej miere než v prípade reštaurácií. Pokles v tejto oblasti predstavoval 2,6 %, uviedol Destatis.
Tržby v sektore sa nakrátko zlepšili v období veľkonočných sviatkov. Neskôr však opäť klesli a v júni sa reálne tržby znížili medziročne o 5,9 %. V nominálnom vyjadrení pokles dosiahol 3,4 %.
Za nepriaznivým vývojom v pohostinskom biznise je do veľkej miery návrat k 19-percentnej dani z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny v roku 2024, keď sa skončila platnosť zníženej DPH zavedenej počas pandémie nového koronavírusu. Tá dosahovala 7 %. Situáciu pohostinského sektora by mohla zlepšiť nová nemecká vláda, ktorá na budúci rok plánuje opätovne zaviesť zníženú sadzbu DPH.
Podľa asociácie stravovacích a ubytovacích zariadení v Nemecku Dehoga je opätovné zavedenie zníženej DPH otázkou prežitia mnohých podnikov v tejto oblasti. „Iba návrat k 7-percentnej DPH na potraviny umožní podnikom sa nadýchnuť,“ povedal prezident Dehoga Guido Zöllick. „Bez nižšej dane nehrozí iba koniec rôznorodosti v oblasti gastronómie, ale aj výrazný pokles kvality života a kultúry v centrách nemeckých miest,“ dodal.
Nemeckí spotrebitelia by však nemali počítať s tým, že zníženie DPH na potraviny povedie aj k nižším cenám v pohostinskom sektore. Guido Noll z odborovej organizácie NGG upozorňuje, že každý, kto dúfa, že zníženie DPH bude znamenať nižšiu cenu rezňa, gulášovej polievky alebo cisárskeho trhanca, nepočíta s majiteľmi reštaurácií. „Vlastníci reštaurácií si nájdu dostatok dôvodov, prečo rozdiel v pôvodnej a zníženej dani nevyhnutne potrebujú pre svoj biznis,“ povedal Noll.
