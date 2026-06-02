< sekcia Ekonomika
Nemeckému úradu práce hrozí tento rok deficit vyše 8 miliárd eur
Spolkový úrad práce pôvodne počítal na tento rok s deficitom tesne pod 4 miliardy eur.
Autor TASR
Berlín 2. júna (TASR) - Nemecký Spolkový úrad práce (BA) čelí tento rok deficitu vyše 8 miliárd eur. To je viac než dvojnásobok pôvodne plánovaného schodku. Uvádza sa to v správe BA pre rozpočtový výbor parlamentu, ktorú zverejnila v utorok agentúra Reuters.
Spolkový úrad práce pôvodne počítal na tento rok s deficitom tesne pod 4 miliardy eur. Avšak slabší pracovný trh a zhoršené vyhliadky vývoja ekonomiky spôsobili, že schodok bude podstatne výraznejší, uviedol BA v najnovšej správe. Rozpočtový výbor parlamentu by mal o finančnom výhľade úradu práce rokovať na budúci týždeň.
Úrad očakáva, že v deficite bude aj v nasledujúcich rokoch, pričom odhaduje, že nahromadený dlh vzrastie do roku 2030 na približne 23 miliárd eur. Zatiaľ čo vláda na jeseň minulého roka odhadovala, že do roka 2030 klesne počet nezamestnaných v Nemecku na 2,742 milióna, súčasný odhad uvádza na konci tohto desaťročia 2,828 milióna nezamestnaných.
Spolkový úrad práce pôvodne počítal na tento rok s deficitom tesne pod 4 miliardy eur. Avšak slabší pracovný trh a zhoršené vyhliadky vývoja ekonomiky spôsobili, že schodok bude podstatne výraznejší, uviedol BA v najnovšej správe. Rozpočtový výbor parlamentu by mal o finančnom výhľade úradu práce rokovať na budúci týždeň.
Úrad očakáva, že v deficite bude aj v nasledujúcich rokoch, pričom odhaduje, že nahromadený dlh vzrastie do roku 2030 na približne 23 miliárd eur. Zatiaľ čo vláda na jeseň minulého roka odhadovala, že do roka 2030 klesne počet nezamestnaných v Nemecku na 2,742 milióna, súčasný odhad uvádza na konci tohto desaťročia 2,828 milióna nezamestnaných.