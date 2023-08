Nemeckí cukrári majú obavy z návratu k plnej sadzbe DPH

Berlín 9. augusta (TASR) - Nemecký zväz cukrárov považuje blížiaci sa návrat k plnej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH) v gastronómii za hrozbu pre kaviarenskú kultúru v Nemecku. Mnohé podniky by sa s takýmto zvýšením nedokázali vyrovnať a museli by ho v plnej výške preniesť na svojich hostí, uviedol Gerhard Schenk, predseda Nemeckého zväzu cukrárov (DKB) pre stredajšie vydanie denníka Neue Osnabrücker Zeitung. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zväz upozornil, že vzhľadom na súčasné oslabenie ekonomiky majú zákazníci tendenciu vynechávať návštevy kaviarní. Preto sa dá očakávať pokles obratu, čo ohrozuje štruktúru odvetvia v Nemecku.



"Ak by toto zvýšenie daní sprevádzali okrem zvýšenia minimálnej mzdy aj vyššie náklady na suroviny a energie, znamenalo by to skutočnú hrozbu nielen pre cukrárenský priemysel, ale aj pre kaviarenskú kultúru v Nemecku," povedal predseda združenia.



Sadzbu DPH na potraviny v gastronomických prevádzkach v Nemecku znížili počas pandémie koronavírusu z 19 % na 7 %. Vzhľadom na obavy z energetickej krízy sa účinnosť nariadenia predĺžila od konca roka 2023.