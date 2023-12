Nemeckí dovozcovia žiadajú dlhodobú koncepciu podpory elektromobility

Frankfurt nad Mohanom 5. decembra (TASR) - Dovozcovia automobilov v Nemecku vyzvali vládu na predloženie dlhodobej koncepcie podpory bezemisných vozidiel. Elektromobily sú čoraz atraktívnejšie, ich úspech ale ešte stále nie je zaručený, uviedol v utorok Reinhard Zirpel, prezident združenia importérov VDIK. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Skutočnosť, že dotácia na kúpu elektromobilu má po jej tohtoročnom znížení v roku 2024 skončiť, je v rozpore s ambicióznymi cieľmi vlády, ktorá chce, aby do roku 2030 bolo na nemeckých cestách 15 miliónov týchto áut, povedal Zirpel. Nemecko tiež podľa neho potrebuje rýchlejšie rozširovať nabíjaciu infraštruktúru, čo je v prvom rade úloha štátu. Pomer počtu nabíjacích miest k počtu elektromobilov sa v posledných rokoch neustále zhoršuje, upozornil Zirpel.



VDIK očakáva, že v tomto roku sa v Nemecku predá približne 2,85 milióna automobilov, z čoho asi 39 % pripadne na dovozy. To by znamenalo nárast približne o 200.000 vozidiel v porovnaní s minulým rokom. Predaj by napriek tomu zostal hlboko pod úrovňou roka 2019, ktorý bol posledným pred pandémiou nového koronavírusu. Úrady v Nemecku vtedy zaregistrovali približne 3,6 milióna nových vozidiel. Predaj nových batériových automobilov naďalej stúpa a v aktuálnom roku dosiahol 545.000 kusov.