Nemeckí ekonómovia sú pokojní, ľavicová vláda by hroziť nemala

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemeckí ekonómovia a združenia priemyselníkov si po parlamentných voľbách vydýchli. Ako sa ukázalo, najväčšia európska ekonomika sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyhne ľavicovej vláde. Voľby síce v nedeľu (26. 9.) tesne vyhrala Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), veľmi slabý výsledok radikálnej ľavicovej strany Linke (Ľavica) však túto stranu vylučuje ako potenciálneho koaličného partnera.



Linke získala vo voľbách iba 4,9 % hlasov a prišla tak o polovicu voličov. Podľa ekonómov to znamená, že takzvaná červeno-zeleno-červená koalícia (pred voľbami sa diskutovalo aj o koalícii SPD, Zelených a Linke) je nereálna.



Ako povedal hlavný ekonóm banky Commerzbank Jörg Krämer, investori a firmy si môžu vydýchnuť, keďže červeno-zeleno-červená aliancia by vládu utvoriť nemala. Naopak, posilnila sa pozícia Slobodnej demokratickej strany (FDP), dodal Krämer s tým, že bez nej koalícia nevznikne. Stať by sa tak mohlo iba v prípade, že sa opäť vytvorí veľká koalícia z SPD a únie CDU/CSU, ktorá skončila na druhom mieste. Tomu sa však SPD aj CDU/CSU chcú vyhnúť.



"Posun ekonomiky doľava tak nehrozí," povedal Krämer. Na druhej strane, ani reformný program podporujúci trh nie je pravdepodobný, keďže vo vláde budú s veľkou pravdepodobnosťou Zelení, ktorí s viacerými ekonomickými návrhmi FDP nesúhlasia.



Analytici a ekonómovia zároveň vyzvali na rýchle dokončenie koaličných rozhovorov. "Fakt, že ľavicová vláda nehrozí, je pre trhy úľavou, na druhej strane, príliš dlhé koaličné vyjednávania by iba zvyšovali neistotu na trhu," upozornili analytici z banky Bayern LB.



Podobne aj združenie nemeckých priemyselníkov BDI vyzvalo politické strany, aby sa viac sústredili na kroky, ktoré posilnia nemeckú ekonomiku, než na taktické manévrovanie. Ako dodali, Nemecko čakajú náročné úlohy, medzi nimi riešenie ochrany klímy a digitalizácia.



Vzhľadom na to, že vládu budú pravdepodobne tvoriť Zelení, zástupcovia energetického sektora zasa vyzvali na pomoc pri prechode na zelenú energiu. Očakávania od novej vlády má aj maloobchodný sektor. Združenie v tomto sektore HDE upozornilo, že maloobchod sa síce už dostal z najväčších problémov spôsobených pandémiou nového koronavírusu, teraz však potrebuje stabilné podmienky.



Ako povedal predseda HDE Josef Sanktjohanser, to znamená zníženie záťaže pre firmy. "Maloobchodné spoločnosti sa potrebujú nadýchnuť. To znamená, že vláda sa musí vyhnúť zvyšovaniu daní či ďalšej byrokracii," dodal Sanktjohanser.