Nemeckí ekonómovia varujú pred návratom D. Trumpa

Berlín 6. novembra (TASR) - Návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu by spôsobil veľkú neistotu v obchodnej politike, čo by malo negatívny vplyv na hospodársky rast v Nemecku a Európe, upozornili v stredu ekonómovia banky Berenberg. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Trump by mohol spočiatku zaviesť len ohraničené clá, ktoré by mali skôr propagandistický účinok, a následne pohroziť ďalšími opatreniami, napísali hlavný ekonóm banky Berenberg Holger Schmieding a jeho kolega Felix Schmidt. "Samotná takáto eskalácia obchodného napätia by nás mohla viesť k zníženiu našej prognózy rastu Nemecka na rok 2025, ktorá je v súčasnosti na úrovni 0,5 %, približne o 0,2 percentuálneho bodu, a našich prognóz pre ostatné európske krajiny približne o 0,1 percentuálneho bodu," predpokladajú ekonómovia. Škody by podľa nich mohli byť podstatne väčšie, ak by Trumpova administratíva skutočne zaviedla plošné 10-percentné clo na dovoz z Európy.



Jörg Krämer, hlavný ekonóm Commerzbank, tiež zdôraznil, že Trumpom ohlásené minimálne 10-percentné clo na všetok dovoz do USA by bolo pre Nemecko ako exportnú krajinu obzvlášť bolestivé. "Clá nielenže zdražia nemecký tovar v USA, ale pravdepodobne povedú aj k protiopatreniam zo strany EÚ, čo by ešte viac zaťažilo zahraničný obchod," vysvetlil ekonóm.