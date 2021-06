Nemeckí ekonómovia vidia známky zotavenia ekonomiky

Norimberg 27. júna (TASR) - Nemecké hospodárstvo sa síce zotavuje, priemysel však naďalej čelí viacerým problémom. Podľa ekonómov popredných nemeckých finančných inštitúcií zvyšujúca sa súkromná spotreba prispeje v druhej polovici roka k hospodárskemu rastu.



"Vzhľadom na klesajúce počty nakazených a uvoľňovanie pandemických obmedzení je v podstate cesta voľná," povedala v prieskume agentúry DPA ekonómka Allianz Katharina Utermöhlová. Marc Schattenberg z Deutsche Bank taktiež očakáva výrazný vzostup súkromnej spotreby, no poukazuje na nedostatok materiálov a komponentov, s ktorým v súčasnosti zápasia viaceré priemyselné odvetvia.



Veronika Grimmová z poradenského zboru nemeckej vlády upozorňuje na problémy s dodávkami mikroprocesov pre automobilový priemysel či dreva pre stavebný sektor: "Otázka znie: Ako rýchlo sa tieto omeškania vyriešia? To ovplyvní rast priemyslu a predovšetkým stavebníctvo."



Všetci ekonómovia varujú pred prehnanou eufóriou zo skončenia sa pandémie nového koronavírusu a jej dôsledkov na hospodárstvo. "Najväčšie riziko pre túto prognózu spočíva v opätovnom náraste počtu nakazených. Pri uvoľnení opatrení je preto stále potrebná ostražitosť," zdôrazňuje ekonómka štátnej bankovej skupiny KfW Fritzi Köhler-Geibová.



Ekonómovia vidia pozitívne signály na trhu práce. Utermöhlová očakáva, že v júni by mohlo dôjsť k najväčšiemu poklesu počtu nezamestnaných od vypuknutia pandemickej krízy. Do konca roka by sa mohla zamestnať aspoň polovica zhruba z 500 miliónov ľudí, ktorí pre pandémiu prišli o prácu. Köhler-Geibová očakáva, že do konca roka sa trh práce dostane na podobnú úroveň ako pred krízou. Aj Schattenberg tam vidí pozitívny vývoj a očakáva pokles ľudí v režime kurzarbeit. Upozornil však, že vzhľadom na ťažkosti s dodávkami dielov bude v priemysle pokles pomalší.



Súčasný nárast inflácie v Nemecku spájajú ekonómovia s časovo obmedzenými faktormi. "Mnohé príčiny súčasného rastu spotrebiteľských cien by mohli mať dočasný charakter. Deje sa to napríklad pre omeškania dodávok a vyššie námorné prepravné náklady, ktoré výrobcovia presúvajú na spotrebiteľov. Môže trvať dlhší čas, kým sa situácia upokojí," povedala Grimmová. Zároveň varuje pred prehnaným zadlžovaním pri finančnom zvládaní pandémie: "Som skeptická, či je plánovaný rozsah nového zadlženia vo výške 100 miliárd eur naozaj potrebný na zvládnutie krízy." Ekonómka požaduje, aby vláda "stavila na trhové hospodárstvo a posilnila impulzy pre inovácie a rast".