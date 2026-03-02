< sekcia Ekonomika
Nemeckí environmentalisti chcú dosiahnuť zákaz spaľovacích motorov
Kľúčovou právnou otázkou je, či možno od spoločností vyžadovať, aby prijali opatrenia tohto druhu nezávisle od vládnych nariadení.
Autor TASR
Berlín 2. marca (TASR) - Nemecký Spolkový súdny dvor (BGH) v pondelok prerokoval dve žaloby týkajúce sa ochrany klímy proti automobilkám BMW a Mercedes-Benz. Environmentálna organizácia Nemecká pomoc životnému prostrediu (Deutsche Umwelthilfe, DUH) sa snaží dosiahnuť rozhodnutie, ktoré by spoločnostiam zabránilo predávať od roku 2030 vozidlá so spaľovacími motormi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Kľúčovou právnou otázkou je, či možno od spoločností vyžadovať, aby prijali opatrenia tohto druhu nezávisle od vládnych nariadení. Žalobcovia sa odvolávajú na prelomové rozhodnutie nemeckého Ústavného súdu z roku 2021, ktorý v tom čase vyzval zákonodarcov na zlepšenie legislatívy v oblasti ochrany klímy. Zatiaľ čo pôvodný prípad sa týkal záväzkov zo strany štátu, BGH teraz posudzuje, či veľkých producentov emisií, ako sú BMW a Mercedes-Benz, možno prinútiť, aby svoju výrobu zosúladili s klimatickými cieľmi nad rámec štátnej regulácie. Súdy na nižších úrovniach rozhodli v neprospech environmentálnej skupiny.
„Kyvadlo v politike sa odkláňa od ochrany klímy,“ uviedol Matthias Siegmann, právny zástupca DUH. Ako príklady spomenul plánované uvoľnenie predpisov o postupnom vyraďovaní spaľovacích motorov a ohlásené zmeny v tzv. zákone o vykurovaní. Pokiaľ zákonodarný zbor nekoná v súlade so svojím mandátom, musia mať jednotlivci možnosť presadiť ho na súde, zdôraznil.
„Žalobcovia si myslia, že sú múdrejší ako zákonodarca,“ oponoval právnik BMW Reiner Hall. Vyvažovanie záujmov môže podľa neho dosiahnuť iba zákonodarný zbor, ktorý sa opiera o demokratickú legitimitu. Nemusí pritom nevyhnutne dospieť k záveru, že ochrana pred klimatickými zmenami má prednosť pred všetkým ostatným, uzavrel Hall.
Kľúčovou právnou otázkou je, či možno od spoločností vyžadovať, aby prijali opatrenia tohto druhu nezávisle od vládnych nariadení. Žalobcovia sa odvolávajú na prelomové rozhodnutie nemeckého Ústavného súdu z roku 2021, ktorý v tom čase vyzval zákonodarcov na zlepšenie legislatívy v oblasti ochrany klímy. Zatiaľ čo pôvodný prípad sa týkal záväzkov zo strany štátu, BGH teraz posudzuje, či veľkých producentov emisií, ako sú BMW a Mercedes-Benz, možno prinútiť, aby svoju výrobu zosúladili s klimatickými cieľmi nad rámec štátnej regulácie. Súdy na nižších úrovniach rozhodli v neprospech environmentálnej skupiny.
„Kyvadlo v politike sa odkláňa od ochrany klímy,“ uviedol Matthias Siegmann, právny zástupca DUH. Ako príklady spomenul plánované uvoľnenie predpisov o postupnom vyraďovaní spaľovacích motorov a ohlásené zmeny v tzv. zákone o vykurovaní. Pokiaľ zákonodarný zbor nekoná v súlade so svojím mandátom, musia mať jednotlivci možnosť presadiť ho na súde, zdôraznil.
„Žalobcovia si myslia, že sú múdrejší ako zákonodarca,“ oponoval právnik BMW Reiner Hall. Vyvažovanie záujmov môže podľa neho dosiahnuť iba zákonodarný zbor, ktorý sa opiera o demokratickú legitimitu. Nemusí pritom nevyhnutne dospieť k záveru, že ochrana pred klimatickými zmenami má prednosť pred všetkým ostatným, uzavrel Hall.