Nemeckí experti podporujú prevzatie Commerzbank konkurenčnou UniCredit

Frankfurt nad Mohanom 2. októbra (TASR) - Čoraz viac nemeckých expertov vyjadruje podporu možnému prevzatiu Commerzbank konkurenčnou UniCredit. To môže zvýšiť tlak na vládu v Berlíne, aby zmiernila svoj odmietavý postoj k zlúčeniu oboch bánk. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Nemecké banky musia rásť, aby boli spoľahlivými partnermi pre malé a stredné podniky," povedal Christoph Ahlhaus, šéf podnikateľského združenia Mittelstand.



V podobnom duchu sa vyjadrili aj generálny riaditeľ DZ Bank Cornelius Riese či poprední ekonómovia Monika Schnitzerová a Lars Feld. Všetci uviedli, že prevzatie Commerzbank, druhej najväčšej banky v Nemecku kótovanej na burze, talianskou UniCredit môže byť prospešné napríklad tým, že zvýši ziskovosť banky.



UniCredit prekvapila nemeckú vládu, keď si minulý mesiac veľmi rýchlo vybudovala v Commerzbank pozíciu, ktorá zodpovedá podielu vo výške približne 21 %. Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel nevylúčil ani úplné prevzatie, ktoré by viedlo k vytvoreniu najväčšej banky v Nemecku. Svoj prístup označil za "test" toho, ako by sa odvetvie finančných služieb v Európskej únii malo stať viac integrovaným. Povedal tiež, že EÚ potrebuje väčšie banky, ak chce dostatok financií na hospodársky rast.



Čoraz väčší počet expertov v Nemecku vyjadril podporu tomuto kroku po silnom odpore Berlína voči potenciálnej dohode. Jedným z dôvodov, prečo sa nemecká vláda postavila proti, je úloha Commerzbank pri financovaní domácej ekonomiky. Commerzbank má totiž viac ako 42.000 zamestnancov, vyše 25.000 firemných klientov a podieľa sa takmer tretinou na platbách v rámci nemeckého zahraničného obchodu. Je tak dôležitým pilierom nemeckej ekonomiky. Berlín kritizoval tiež spôsob, akým UniCredit získala svoj podiel.



Talianska banka sa v septembri stala najväčším investorom Commerzbank po nemeckom štáte, keď prekonala konkurentov a kúpila 4,5 % akcií od nemeckej vlády. Jej podiel v banke tak vzrástol na 9 %. A minulý týždeň UniCredit odhalila, že s pomocou finančných derivátov viac ako zdvojnásobila svoj podiel v Commerzbank na 21 %. Tento krok však musia ešte schváliť príslušné regulačné úrady. UniCredit by sa tak stala najväčším akcionárom nemeckej banky.



Niekoľko odborových zväzov, ktoré zastupujú zamestnancov Commerzbank, oznámilo, že urobia všetko, čo je v ich silách, aby zastavili akýkoľvek pokus UniCredit o jej prevzatie. Podľa jedného z nich, ak by sa obchod uskutočnil, ohrozilo by to až dve tretiny pracovných miest v Commerzbank.



Úverová bonita talianskeho veriteľa by sa pravdepodobne zlepšila prostredníctvom dohody, keďže by sa zvýšila jeho medzinárodná diverzifikácia a získal by ďalšie kanály financovania, uviedli analytici Moody's.



"Európsky finančný trh je príliš málo integrovaný a najmä nemecké banky nie sú dostatočne konkurencieschopné," uviedla minulý mesiac Schnitzerová, ktorá vedie nemeckú radu ekonomických expertov, na sociálnej sieti. "Konsolidácia a zvýšenie produktivity sú nevyhnutné," dodala.