Nemeckí exportéri očakávajú náročný budúci rok

Berlín 29. decembra (TASR) - Nemeckí vývozcovia si nerobia veľké ilúzie, čo sa týka vývoja v budúcom roku, aj keď neočakávajú pokles exportu. Počítajú však s problémami v Číne v dôsledku novej vlny COVID-19 a obávajú sa aj vývoja na americkom trhu. Uviedla to vo štvrtok Federácia nemeckého veľkoobchodu a zahraničného obchodu (BGA). Čína a USA sú najdôležitejšie exportné trhy pre nemecké firmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"V roku 2023 by náš export klesnúť nemal, neočakávame však ani výraznejší rast," povedal šéf BGA Dirk Jandura pre agentúru Reuters. "Bude to úspech, ak sa nám v reálnom vyjadrení podarí zaznamenať nulový rast," povedal.



Po tom, ako Peking náhle ukončil uplatňovanie politiky nulovej tolerancie voči COVID-19 sa vírus začal nekoordinovane šíriť. Aj keď sa počíta s tým, že čínska ekonomika sa na budúci rok výrazne zotaví, prvé mesiace budú komplikované, keďže chorobnosť vo firmách sa zvyšuje.



"Okrem toho sa obávame aj situácie na americkom trhu," povedal Jandura. "Kurz eura je v dôsledku zvyšovania úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB) silnejší. A to určite nepodporí náš export," dodal.



Jandura odhaduje, že hodnota nemeckého exportu za tento rok zaznamenala rast na dvojcifernej úrovni najmä vďaka vyšším cenám. Objem exportu zaznamenal podľa jeho odhadu rast na "dolnej úrovni jednocifernej stupnice". V roku 2021 vzrástol export Nemecka o 14 %, dovoz sa však zvýšil až o 17 %. To znížilo obchodný prebytok Nemecka piaty rok po sebe.