Nemeckí farmári sa sťažujú na vysoké ceny nafty a hnojív
Autor TASR
Berlín 8. marca (TASR) - Nemeckí poľnohospodári pociťujú dôsledky vojny na Blízkom východe. V čase, keď sa v mnohých častiach krajiny začali jarné práce na poliach, im robia starosti najmä na vysoké ceny hnojív a nafty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Práve teraz, v období jarných prác, sú prudké nárasty cien nafty obzvlášť bolestivé, ceny hnojív tiež prudko stúpajú,“ uviedol v nedeľu Joachim Rukwied, prezident Zväzu nemeckých farmárov (DBV). „Tieto zvýšené náklady poľnohospodárstvo jednoducho nedokáže uniesť. Naliehavo potrebujeme vyššie ceny za naše produkty,“ zdôraznil.
Podľa údajov DBV na obdobie od marca do júna pripadá až tretina celoročnej spotreby nafty v nemeckom poľnohospodárstve. Cena poľnohospodárskej nafty vo veľkoobchode vzrástla v porovnaní s cenou pred dvoma týždňami o 25 %, priblížil zástupca farmárskeho zväzu Henrik Wendorff. „S cenami, s ktorými sa v súčasnosti pracuje v každodennom obchode, nie je možné dosiahnuť rentabilitu,“ upozornil.
