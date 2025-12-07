< sekcia Ekonomika
Nemeckí maloobchodníci čakajú na vianočnú nákupnú horúčku
Autor TASR
Berlín 7. decembra (TASR) - Nemeckí spotrebitelia zostali počas prvého decembrového týždňa opatrní, pokiaľ ide o vianočné nákupy. Vyplýva to z prieskumu Nemeckej maloobchodnej federácie (Handelsverband Deutschland, HDE). TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Niečo vyše dvoch tretín opýtaných maloobchodníkov vyjadrilo nespokojnosť s doterajším priebehom predaja pred Vianocami. Nálada je o niečo lepšia medzi maloobchodníkmi v predmestských oblastiach a v určitých segmentoch, ako sú hračky alebo spotrebná elektronika. Podľa HDE však celkovému predaju stále chýba dynamika.
Generálny riaditeľ HDE Stephan Genth je presvedčený, že mnohí ľudia chcú tento rok darovať svojim blízkym vianočné darčeky, ale zároveň sú opatrní, pokiaľ ide o výdavky. „Vzhľadom na mnohé neistoty ohľadom súčasnej medzinárodnej a ekonomickej situácie mnohí venujú väčšiu pozornosť svojim peniazom,“ povedal. Kamenné obchody navyše čelia tvrdej online konkurencii, najmä zo strany platforiem, ako sú čínske Temu alebo Shein.
HDE očakáva, že celkové tržby v Nemecku počas vianočnej sezóny v novembri a decembri dosiahnu približne 162,2 miliardy eur, čo bude o 1,5 % viac ako vlani.
