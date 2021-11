Nemeckí maloobchodníci očakajú vianočnú nákupnú sezónu

Berlín 8. novembra (TASR) - Nemeckí maloobchodníci sú optimistickí, pokiaľ ide o tohoročnú vianočnú nákupnú sezónu. Ukázal to najnovší prieskum Združenia nemeckého maloobchodu HDE.



„Vysoká miera úspor a silný spotrebiteľský sentiment poukazujú na zmierlivý koniec roka po ťažkých prvých šiestich mesiacoch pre mnohých maloobchodníkov v dôsledku blokád, ktoré ohrozovali ich existenciu,“ povedal generálny riaditeľ HDE Stefan Genth.



Združenie odhaduje, že online tržby počas tohoročnej vianočnej sezóny vzrastú o 17,3 % na 23,1 miliardy eur.



Pozitívny výhľad prichádza aj napriek ťažkostiam, ktorým čelia nemeckí maloobchodníci rovnako ako iné odvetia najväčšej európskej ekonomiky a ktoré brzdia ich rast. Približne tri štvrtiny maloobchodných spoločností v prieskume HDE uviedli, že problémy v zásobovaní by mohli poškodiť ich predaj.



Spotrebná elektronika a čiastočne aj domáce spotrebiče môžu pociťovať vplyv globálneho nedostatku čipov, ale Genth sa domnieva, že okrem populárnych videoherných konzol to nepovedie k prázdnym regálom.



Inflácia, ktorá už dosiahla 4,5 %, čo je jej najvyššia úroveň za takmer tri desaťročia, by tiež mohla ukrojiť z rozpočtu nemeckých zákazníkov na nákup darčekov.



Genth dodal, že to, ako sa bude vyvíjať pandémia v nasledujúcich mesiacoch a s ňou spojené bezpečnostné opatrenia, ovplyvnia, či sa predpoveď HDE potvrdí.



Mnohí maloobchodníci v Nemecku museli minulú zimu zavrieť svoje prevádzky, keďže vláda zaviedla prísne blokády v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu. "To si už nikto nemôže dovoliť," povedal Genth, ktorý dodal, že maloobchodné predajne nie sú ohniskom šírenia nákazy.