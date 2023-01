Nemeckí maloobchodníci vstupujú do roku 2023 s pesimizmom

Berlín 2. januára (TASR) - Po roku 2022 ovplyvnenom vysokou infláciou a klesajúcou spotrebou vstupujú nemecké firmy z oblasti maloobchodu do nového roka s pesimistickými očakávaniami. Poukázala na to Nemecká asociácia maloobchodu (HDE), ktorá uskutočnila prieskum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Náš prieskum ukázal, že väčšina maloobchodníkov neočakáva tento rok zotavenie tržieb," povedal šéf HDE Stefan Genth pre DPA. Maloobchodníci sa obávajú najmä vojny na Ukrajine a ekonomických následkov. "To je hlavný dôvod, prečo ideme do roku 2023 s veľmi skromnými očakávaniami. V rámci nich skôr s obavami než s pozitívnymi vyhliadkami," dodal.



Minulý rok pritom začal pre maloobchodný sektor veľmi dobre, uviedol Genth. Invázia Ruska na Ukrajinu koncom februára však situáciu prudko zmenila a s ňou aj náladu spotrebiteľov. "V októbri dosiahla spotrebiteľská dôvera historické minimum a aj keď sa v novembri a decembri zlepšila, toto zlepšenie bolo minimálne," dodal.



Vývoj v nemeckom maloobchode je vidieť vo viacerých mestách. "Počet kamenných obchodov výrazne klesá," povedal šéf HDE. Odhaduje, že v minulom roku bolo zatvorených zhruba 16.000 obchodov. To je trojnásobok v porovnaní s počtom uzatvorených prevádzok v bežnom roku. Navyše očakáva, že takýto vývoj bude platiť aj pre rok 2023.



"Svoje siete redukujú mnohí stredne veľkí maloobchodníci, ako aj veľké reťazce. Vo vychytených lokalitách to zatiaľ nie je vidieť, avšak v okrajových častiach veľkých miest áno a ešte výraznejšie v menších mestách," dodal Genth.