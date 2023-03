Nemeckí milovníci piva by sa mali pripraviť na zvýšenie cien

Düsseldorf 8. marca (TASR) - Ceny piva v Nemecku sa pravdepodobne budú znova a opakovane zvyšovať, keďže náklady výrobcov piva ďalej stúpajú. Uviedla to v stredu pivovarnícka skupina Bitburger Brewery Group. TASR správu prevzala z DPA.



"Toto odvetvie potrebuje pravidelné zvyšovanie cien, aby prežilo," povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Bitburger pre technológie a životné prostredie Jan Niewodniczanski pri prezentácii údajov o odbyte za minulý rok.



Poukázal pritom na nedávne masívne zvýšenie nákladov pivovarov, od energií cez slad až po pivné fľaše. Diskusie s obchodníkmi o vyšších cenách však boli podľa neho ťažké.



Pred pandémiou ochorenia COVID-19 a energetickou krízou bolo možné preniesť zvýšenie nákladov na spotrebiteľov len počas dlhších časových období. Niewodniczanski poukázal na to, že prepravka piva za uplynulých 20 rokov takmer nezdražela, zatiaľ čo ceny pekárenských výrobkov alebo benzínu výrazne vzrástli.



Skupina pivovarov Bitburger minulý rok zvýšila ceny niektorých svojich značiek a v tomto roku pristúpila k ďalšiemu zvýšeniu cien.



Po poklese odbytu počas pandémie dosiahla skupina vo finančnom roku 2022 nárast tržieb o viac ako 15 % na 729 miliónov eur vďaka obnoveniu dodávok piva do pohostinských zariadení a veľkým podujatiam.



Tržby rástli výraznejšie ako objem predaja, ktorý sa zvýšil o takmer 11 % na 580 miliónov litrov a priblížil sa tak k úrovni pred pandémiou.