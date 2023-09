Nemeckí nákladní prepravcovia kritizujú plány na zvýšenie mýta

Berlín 20. septembra (TASR) - Zástupcovia nákladných prepravcov v Nemecku kritizujú vládne plány na zvýšenie mýta pre nákladné vozidlá na diaľniciach. Nové mýto pre nákladné vozidlá má podľa stredoľavej koaličnej vlády motivovať spoločnosti, aby používali vozidlá, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Predstavitelia odvetvia tvrdia, že vyššie mýto bude mať za následok zvýšenie cien pre spotrebiteľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Dolná komora nemeckého parlamentu Bundestag má začať rozpravu o zvýšení mýta vo štvrtok (21. 9.). Stúpenci opatrenia očakávajú miliardy eur dodatočných príjmov, ktoré by sa mali použiť predovšetkým na veľké investície do železničnej siete.



Dirk Engelhardt, hovorca Spolkového združenia pre nákladnú dopravu, logistiku a odpadové hospodárstvo (BGL), varoval, že vzhľadom na relatívne nízke marže väčšiny prepravných spoločností budú po zvýšení mýta spotrebitelia nakoniec platiť viac za potraviny a iný tovar. Podľa údajov BGL sa viac ako 80 % tovaru v Nemecku prepravuje nákladnými vozidlami. Priemernej štvorčlennej domácnosti by vyššie mýto prinieslo dodatočné náklady vo výške 350 až 400 eur ročne, uviedol Engelhardt.



Mýtna legislatíva by k 1. decembru zaviedla príplatok za emisie CO2. Návrh tiež predpokladá, že mýtu by od júla 2024 podliehali vozidlá s celkovou hmotnosťou 3,5 tony a viac, zatiaľ čo v súčasnosti platí hranica 7,5 tony. Mýto sa vzťahuje na diaľnice, ako aj na väčšie cesty v správe centrálnej vlády.