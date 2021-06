Nemeckí obchodníci navrhujú vydanie štátnych nákupných poukážok

Berlín 25. júna (TASR) - Nemecké maloobchodné sektorové združenie Handelsverband Deutschland (HDE) vo svojom 10-bodovom pláne navrhuje vydanie štátnych nákupných poukážok. Poukážky budú môcť zákazníci použiť vo vybraných kamenných predajniach, ktoré museli byť počas lockdownu zatvorené.



Návrh, ktorý má k dispozícii agentúra DPA, okrem toho obsahuje podporu pre mestské centrá a digitalizáciu obchodu, ako aj povolenie nedeľných otváracích hodín do konca roka. HDE už na začiatku pandémie požadoval vydanie podobných poukážok, doteraz sa však nič neudialo.



Združenie poukazuje najmä na fakt, že kým online predajcom a obchodom s potravinami sa počas pandémie darilo lepšie než predtým, mnohí ostatní obchodníci prišli o väčšinu svojich tržieb. Ako príklad uvádza predajne odevov či obuvi.



„Podľa odhadov HDE môže až 120.000 maloobchodných predajní v dôsledku krízy zmiznúť z trhu," cituje DPA z navrhovaného plánu. To so sebou prináša riziko nevyužitých priestorov a devastácie mestských centier.