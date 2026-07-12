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Nemeckí odborári kritizujú plán prepúšťania v O2 Telefónica Germany
Podľa zdrojov oboznámených s problematikou má firma v úmysle zrušiť viac ako 1000 zo svojich 6820 pracovných miest v Nemecku.
Autor TASR
Mníchov 12. júla (TASR) - Plán nemeckého mobilného operátora O2 Telefónica Germany na rozsiahle prepúšťanie sa stal terčom ostrej kritiky odborového zväzu Verdi. „Obávame sa, že ide čisto o program znižovania nákladov, ktorý nariadila španielska materská spoločnosť bez konkrétneho plánu, ako sa firma môže v Nemecku rozvíjať,“ povedal tajomník odborového zväzu Verdi Christoph Heil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa zdrojov oboznámených s problematikou má firma v úmysle zrušiť viac ako 1000 zo svojich 6820 pracovných miest v Nemecku. O2 Telefónica Germany, ktorá je dcérskou firmou španielskej skupiny Telefónica, uviedla len to, že skúma „rôzne opatrenia“ na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti.
„Stále neexistuje žiadna vízia budúcnosti spoločnosti,“ vyhlásil Christoph Heil, ktorý je členom dozornej rady O2 Telefónica Germany. Podľa jeho slov neboli oznámené žiadne ciele týkajúce sa toho, ako by sa mali jednotlivé divízie vyvíjať a v súvislosti s predpokladom, že veľká časť prepúšťania by sa mala uskutočniť tento rok, vyhlásil, že ide o „šialené tempo.“
Analytici tvrdia, že nemecký trh mobilnej komunikácie je nasýtený, čo ponecháva operátorom obmedzený priestor na rast počtu zákazníkov alebo na výrazné zvyšovanie cien. Hospodárska súťaž sa sústreďuje na ponúkanie väčšieho objemu dát za malé alebo žiadne dodatočné náklady, čo vyvíja tlak na marže.
Podľa zdrojov oboznámených s problematikou má firma v úmysle zrušiť viac ako 1000 zo svojich 6820 pracovných miest v Nemecku. O2 Telefónica Germany, ktorá je dcérskou firmou španielskej skupiny Telefónica, uviedla len to, že skúma „rôzne opatrenia“ na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti.
„Stále neexistuje žiadna vízia budúcnosti spoločnosti,“ vyhlásil Christoph Heil, ktorý je členom dozornej rady O2 Telefónica Germany. Podľa jeho slov neboli oznámené žiadne ciele týkajúce sa toho, ako by sa mali jednotlivé divízie vyvíjať a v súvislosti s predpokladom, že veľká časť prepúšťania by sa mala uskutočniť tento rok, vyhlásil, že ide o „šialené tempo.“
Analytici tvrdia, že nemecký trh mobilnej komunikácie je nasýtený, čo ponecháva operátorom obmedzený priestor na rast počtu zákazníkov alebo na výrazné zvyšovanie cien. Hospodárska súťaž sa sústreďuje na ponúkanie väčšieho objemu dát za malé alebo žiadne dodatočné náklady, čo vyvíja tlak na marže.