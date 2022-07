Nemeckí odborári vyzvali na urýchlené kroky na záchranu firmy Uniper

Frankfurt nad Mohanom 6. júla (TASR) - Nemecká odborová organizácia Verdi vyzvala vládu, aby urýchlene prijala opatrenia na záchranu energetickej spoločnosti Uniper. Firma, ktorá je najväčším dovozcom ruského plynu do Nemecka, sa v dôsledku vysokých cien suroviny a problémov s dodávkami dostala do finančných ťažkostí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Uniper, v ktorom 78-percentný podiel kontroluje fínska štátna spoločnosť Fortum, je prvou nemeckou energetickou firmou, ktorá minulý týždeň varovala pred dôsledkami nedostatku a vysokých cien plynu. "Situácia v spoločnosti Uniper je veľmi vážna," povedal v rozhovore pre Reuters člen vedenia Verdi Christoph Schmitz.



Odborová organizácia Verdi má silný vplyv nielen vo firme Uniper, ktorá zamestnáva v Nemecku približne 5000 ľudí, ale zastupuje aj zamestnancov v ďalších firmách v plynárenskom sektore, napríklad v oblasti uskladňovania a distribúcie suroviny. "Nie iba úvery či kolaterál, ale skutočný vstup do spoločnosti by dal jasne najavo, že vláda garantuje bezpečnosť dodávok energií," povedal Schmitz.



Uniper nakupoval plyn najmä z Ruska. To sa na celkovom dovoze plynu tejto firmy podieľalo viac než polovicou, zatiaľ čo iné spoločnosti dovážali vo väčšej miere zemný plyn z iných krajín, napríklad z Nórska či Holandska. Výpadky ruského plynu v dôsledku ukrajinskej krízy musí teraz Uniper vykrývať zvýšeným nákupom drahšieho plynu na spotovom trhu, čo spoločnosť dostalo do finančných problémov.



Podľa Schmitza by sa na prípadnej záchrane Uniperu mal podieľať aj fínsky akcionár Fortum. Ak nie, tak by minimálne nemal blokovať nemecké záchranné plány. Poradca fínskej premiérky však už v utorok (5. 7.) uviedol, že Fortum s nemeckou vládou o riešení problémov Uniperu rokuje.



Nemecká vláda medzitým v utorok schválila novelu zákona, ktorá jej umožní zachrániť energetické firmy, ak sa pre súčasnú situáciu na trhu s plynom dostanú do problémov. Ako uviedlo nemecké ministerstvo hospodárstva, vláda tak bude môcť zabrániť na energetickom trhu domino efektu, ktorý by v konečnom dôsledku zasiahol spotrebiteľov.